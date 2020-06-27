روبن يعود إلى الملاعب بقميص غرونينغن

سيعود النجم الدولي الهولندي السابق آريين روبن الذي وضع حدا لمسيرته الكروية في يوليو 2019، إلى الملاعب عن 36 عاما من أجل الدفاع عن ألوان فريق بداياته غرونينغن، وذلك بحسب ما أعلن الأخير يوم السبت.

وكشف غرونينغن أن روبن "يتمرن منذ أسابيع من أجل يكون جزءا من الفريق الأول لغرونينغن عندما ينطلق موسم 2020-2021".

وبدأ الجناح السريع مسيرته الكروية مع غرونينغن حين كان في الثانية عشرة من عمره، وتمت ترقيته إلى الفريق الأول عام 2000 قبل أن يترك الفريق للانتقال إلى ايندهوفن عام 2002، وذلك في مستهل مشوار الترحال الذي قاده للدوري الإنجليزي (تشيلسي من 2004 حتى 2007) والإسباني (ريال مدريد بين 2007 و2009) والألماني (بايرن ميونخ بين 2009-2019).

وفي مقطع فيديو، كشف روبن بأنه اتخذ قراره بعدما فكر بالطريقة المناسبة لمساعدة غرونينغن في تجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي علق الدوري الهولندي في مارس، وأدى في نهاية المطاف الى إلغائه من دون تحديد أي بطل.

وأفاد روبن الذي أمضى أفضل أيام مسيرته في بايرن حيث توج بجميع الألقاب الممكنة، أبرزها الدوري المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013، في الفيديو أنه بشأن "العودة كلاعب في غرونينغن "بدأت تراودني هذه الفكرة، والآن جعلت منها مهمتي. لا أعلم ما إذا كانت ستنجح" في ظل "التحدي الجسدي" بما أنه في السادسة والثلاثين من عمره. وختم وصيف بطل مونديال 2010 "سأعمل بجد، وإذا سارت الأمور على ما يرام، سأنضم الى الفريق في التدريب الأول للموسم الجديد".