سولشاير: "كورونا" سيؤثر على تعاقدات يونايتد الصيفية

كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن النادي ربما تلقى ضربة مالية أكبر من منافسيه جراء جائحة فيروس كورونا وليس من الواضح قيمة المبلغ المتاح للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات المقبلة.



وتراجع يونايتد عن خططه السنوية الحالية في مايو أيار بعد خسارة 23 مليون جنيه إسترليني في إيرادات ربع سنوية بعد توقف الموسم منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وعاد الدوري الشهر الماضي بدون حضور الجماهير وقال سولشاير إن يونايتد، الذي تبلغ ديونه 429 مليون جنيه إسترليني، سيتبع نهجا حذرا فيما يتعلق بالإنفاق وأبلغ الصحافيين قبل مواجهة نوريتش سيتي في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت: سنلقي نظرة أكبر على الأمور بأنفسنا لمعرفة مدى التأثر، أنا لست مسؤولا عن الحديث عن المبلغ الذي سننفقه لأنني لا أعلم حقا. نحن ناد قوي من الناحية المالية لكن ربما تأثرنا أكثر من غيرنا.



ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري متأخرا بخمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع قبل سبع جولات من النهاية.



ومع منع مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية بسبب انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي للعبة سيكون المركز الخامس كافيا للتأهل لدوري الأبطال إلا لو انتصر سيتي في طعنه ضد العقوبة في محكمة التحكيم الرياضية.



وسيعرف سيتي مصيره الشهر المقبل، بينما يمكن ليونايتد التأهل لأبرز بطولة قارية لو نال لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.