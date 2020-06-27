مدير دورتموند الرياضي يعلن رحيل حكيمي

سيرحل الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي من صفوف بوروسيا دورتموند، المعار اليه في آخر موسمين من ريال مدريد الاسباني، بعد تأكيد المدير الرياضي في النادي الالماني ميكايل زورك يوم السبت.

وأشارت صحيفة "كيكر" الألمانية أن حكيمي (21 عاما) الذي تألق مع دورتموند هذا الموسم، سيبيع ريال مدريد عقده إلى إنتر الايطالي.

وعبّر زورك عن أسفه لرحيل حكيمي الذي ارتفعت قيمته بشكل لافت بعد إعارته من مدريد. وقال إن المبلغ المطلوب "ارتفع أكثر. لا يمكننا (الاحتفاظ به)".

وبحسب مواقع الانتقالات المتخصصة، ارتفعت قيمة الظهير الأيسر من 5 ملايين يورو إلى 54 مليون يورو خلال فترة إقامته في دورتموند وصيف الدوري الألماني.

وأصبح حكيمي لاعبا أساسيا في نادي إقليم الرور الصناعي، وسجل ثنائية مرتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا واحدة منهما في مواجهة إنتر.