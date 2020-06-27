هيغوايين بعد تسجيل "الهدف": يوفنتوس يحتاجني

أبدى المهاجم الأرجنتيني، غونزالو هيغوايين، سعادته بالهدف الذي سجله خلال المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس على ضيفه ليتشي 4 - صفر مساء الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مؤكداً أنه يدرك مدى حاجة الفريق إلى الدور الذي يلعبه.



وشارك هيغوايين، العائد من الإصابة، من مقعد البدلاء في الدقيقة 77 من المباراة، ونجح في إضافة الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 83 بمساعدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وكان هيغوايين قد سافر إلى الأرجنتين للتواجد مع والدته خلال مرضها، وذلك في فترة الإغلاق العام التي شهدتها إيطاليا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعرض بعدها للإصابة لدى استئناف التدريبات في مايو الماضي.



وقال هيغوايين عقب المباراة:بعد فترة سيئة قضيتها، تغير شيء ما في تفكيري، وأدركت حاجة الفريق لي من أجل إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، واليوم أشعر بأفضل حال وعلينا استعادة طاقتنا قبل مباراة جنوى.



وحقق يوفنتوس الفوز في المباراة ليرفع رصيده في صدارة الدوري الإيطالي إلى 69 نقطة موسعا الفارق الذي يفصله عن لاتسيو صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط، علما أن لاتسيو يخوض مباراته في المرحلة نفسها يوم السبت أمام فيورنتينا.