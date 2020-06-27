وولفرهامبتون يصعد إلى "الخامس" بنقاط أستون فيلا

فاز وولفرهامبتون على مضيفه أستون فيلا بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويدين وولفرهامبتون الذي يدربه البرتغالي نونو سانتوس إسبريتو، بالفضل في هذا الفوز للاعبه لياندير ديندونكير، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.



ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.