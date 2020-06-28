السماح بحضور الجماهير في البرازيل ابتداءً من يوليو

سمحت سلطات ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية للمشجعين بحضور مباريات كرة القدم المحلية اعتبارا من 10 يوليو، على رغم التفشي الواسع لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وجاء الإعلان في مرسوم نشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، يحدد العودة التدريجية للمشجعين على ثلاث مراحل، 10 بالمئة من سعة الملاعب اعتبارا من 10 يوليو، ونحو ثلثي الطاقة الاستيعابية اعتبارا من الأول من أغسطس، ورفع كل القيود على حضور المشجعين اعتبارا من 16 أغسطس.

وكانت بطولة كرة القدم المحلية لولاية ريو، أولى منافسات اللعبة الشعبية التي يتم استئنافها في البلاد، على رغم التفشي الواسع لـ"كوفيد-19" في عموم أميركا الجنوبية.

وبدأت إقامة المباريات اعتبارا من الأسبوع الماضي خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، على رغم اعتراض بعض الأندية لأن البرازيل هي الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس.