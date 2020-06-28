ثنائية ساؤول وكوستا تبعد أتلتيكو عن إشبيلية

تغلب أتلتيكو مدريد 2-1 على ضيفه ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت ليواصل مسيرته الرائعة منذ استئناف الموسم محققا فوزه الرابع على التوالي ويستمر في إحكام قبضته على المركز الثالث.

وافتتح لاعب الوسط ساؤول نيغيز التسجيل بضربة رأس من ركلة حرة نفذها كيران تريبيير في الدقيقة 59، ثم أرسل دييغو كوستا الحارس فرناندو باتشيكو إلى الجهة الخاطئة ليعزز تقدم أتلتيكو من ركلة

جزاء في الدقيقة 73.

وواجه أتلتيكو نهاية متوترة للمباراة بعدما هز المهاجم خوسيلو الشباك من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقلص الفارق لصالح ألافيس. واحتسبت ركلة الجزاء بسبب لمسة يد ضد كوكي قائد أتلتيكو الذي سيغيب عن مواجهة الجولة القادمة ضد برشلونة بسبب الإيقاف.

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث في الترتيب برصيد 58 نقطة من 32 مباراة، وعزز الانتصار تفوقه على إشبيلية صاحب المركز الرابع إلى أربع نقاط كما زاد من الفجوة مع خيتافي الخامس إلى تسع نقاط. ويأتي ألافيس، الذي تجرع هزيمته الثالثة على التوالي، في المركز 15 برصيد 35 نقطة متقدما بتسع نقاط على منطقة الهبوط.

