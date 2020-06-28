راموس وفاران.. "كلمة السر" في تألق ريال مدريد

ابتعد نادي ريال مدريد الإسباني عن حقبة النجوم العمالقة "غالاكتيكوس" ولم تعد له الهيمنة الكبيرة على الدوري الإسباني لكرة القدم مثلما كان في الماضي ولكن الفريق لا يزال قادرا على انتزاع اللقب في الموسم الحالي لاسيما مع الكبوة التي مر بها منافسه التقليدي العنيد برشلونة بعد استئناف فعاليات المسابقة هذا الموسم.



ولم يستطع الريال تعويض رحيل نجمه البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018 للدرجة التي يبدو فيها الفرنسي كريم بنزيمة وكأنه المهاجم الوحيد للفريق حيث يتصدر قائمة هدافيه في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 17 هدفا فقط، ولا يقترب من بنزيمة في قائمة هدافي الفريق في المسابقة هذا الموسم سوى المدافع سيرجيو راموس الذي سجل نحو نصف هذا الرصيد وهو ثمانية أهداف .

ورغم هذا، تبدو الفرصة سانحة أمام الريال لاستعادة لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي مستغلا كبوة برشلونة بعد استئناف المسابقة التي توقفت لثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويشير مستوى الأداء بعد استئناف المسابقة هذا الموسم إلى أن الريال يبدو أكثر جاهزية من برشلونة ليس فقط في الناحية الهجومية وإنما على مستوى خط الدفاع الذي قد يكون عنصرا مهما في حسم اللقب من خلال المراحل المتبقية في المسابقة.

ومنذ استئناف المسابقة بعد أزمة "كورونا" ، خاض برشلونة خمس مباريات كان أحدثها المباراة التي تعادل فيها مع سلتا فيغو 2 - 2 يوم السبت، وخلال تلك المباريات ، حقق الفريق الكاتالوني ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين وسجل لاعبوه تسعة أهداف واهتزت شباكه مرتين.

وفي المقابل، خاض الريال أربع مباريات حقق الفوز فيها جميعا وسجل خلالها عشرة أهداف واهتزت شباكه مرتين وذلك قبل مباراته المقررة أمام اسبانيول مساء الأحد والتي قد تمنحه صدارة جدول المسابقة بفارق نقطتين أمام برشلونة حال حقق الفوز.

وبدا الريال أكثر تماسكا من برشلونة خاصة على مستوى خط الدفاع وهو ما تشير إليه الإحصائيات بشكل عام في الموسم الحالي حيث اهتزت شباك الفريق 21 مرة فقط في 31 مباراة بالمسابقة حتى الآن ما يجعله أقوى خط دفاع في البطولة حتى الآن.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بموقعها الإلكتروني يوم الأحد إلى أن الثنائي سيرجيو راموس والفرنسي رافاييل فاران ظهر بمستو رائع في الموسم الحالي لكنه اقترب من حد الكمال في الأداء بعد استئناف المسابقة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأوضحت أنه إذا فاز الريال بلقب الدوري الإسباني ، فإن هذا سيعود بشكل كبير إلى قوة خط الدفاع بقيادة قلبي الدفاع راموس (34 عاماً) وفاران (27 عاماً) خاصة وأن أداء اللاعبين اتسم بالتركيز والكفاءة العالية والنشاط الواضح بعد فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة "كورونا" ليكونا مع حارس المرمى البلجيكي الدولي تيبو كورتوا السلاح الأبرز للريال في رحلة البحث عن استعادة اللقب.

وأشارت "ليكيب" إلى أن راموس يتميز دائما بأنه الرقم الصعب بالنسبة للمنافس لقوة الأداء التي يتسم بها وإن أدى ذلك لتعرضه للطرد 27 مرة في مسيرته الكروية حتى الآن علما بأنه أكثر اللاعبين تعرضا للطرد في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 20 بطاقة حمراء إضافة لأربع بطاقات حمراء في دوري الأبطال.

وفي المقابل، يتسم أداء فاران بالسرعة والتعاون حيث يتميز بتغطية شريكه في الدفاع حال تقدم هذا الشريك للمشاركة في الناحية الهجومية. وبهذا يكمل كل منهما الآخر في الأداء ما يجعلهما ثنائيا ناجحا في دفاع الريال قد يساهم بشكل فعال في الفوز بلقب الدوري الإسباني.