سواريز: خسرنا نقاطاً مهمة

أعرب الأوروغوياني الدولي لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة عن شعوره "السلبي" وإحساسه بـ"التوتر والضيق" بعد تفريط الفريق في الفوز واستسلامه للتعادل 2 - 2 في الدقائق الأخيرة من مباراته مع مضيفه سلتا فيغو اليوم السبت بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضح سواريز، الذي سجل هدفي برشلونة في المباراة، أن الفريق أهدر "نقطتين في غاية الأهمية". وأشار إلى أنه يشعر بالسعادة بالتأكيد للهدفين اللذين سجلهما في المباراة رغم أن محاولته لمساعدة الفريق لم تكن كافية.

وأضاف في تصريحات لقناة "موفيستار بلس": الشعور كان سلبيا. فقدنا نقطتين أكثر من مهمتين في طريقنا إذا كنا نريد الدفاع عن لقب الدوري الإسباني هذا الموسم. اعتمدنا من قبل على الفوز في كل مباراة فيما يهدر ريال مدريد بعض النقاط. ينتابنا الشعور ببعض التوتر بعدما خسرنا هاتين النقطتين.

وأضاف اللاعب في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء "أوروبا برس": ما زالت أمامنا مباريات صعبة وكذلك ستكون هناك مباريات صعبة للريال. سنواجه فياريال كما سنلتقي أتلتيكو مدريد في الأسبوع المقبل. علينا أن نصحح الأخطاء ونحاول تحسين وضعنا".

وأشار سواريز إلى الأرقام السيئة للفريق في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه. وقال: على المدربين أن يحللوا هذا الأمر. نقدم ما علينا على أرض الملعب. نخسر بعض النقاط المهمة خارج ملعبنا وهي نقاط لم نعتاد على خسارتها في مواسم أخرى".