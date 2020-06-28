لاعبو برشلونة: الفريق لن يحقق البطولات مع كيكي سيتيين

يعيش كيكي سيتيين مدرب برشلونة أصعب فتراته منذ وصوله إلى ملعب "كامب نو" لتدريب الفريق في يناير الماضي، إذ كشفت تقارير صحفية إسبانية أن خلافاً دب بينه وبين لاعبيه بعد مباراة سلتا فيغو، متهمين إياه بإتباع طرق "عقيمة" لن تساعد الفريق على تحقيق لقب هذا الموسم.

وتعادل برشلونة مع سلتا فيغو بهدفين لمثلهما يوم السبت ليمنح ريال مدريد فرصة الانفراد بالصدارة بفارق نقطتين في حال تفوقه على إسبانيول مساء يوم الأحد.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لاعبي برشلونة دخلوا في نقاش حاد مع المدرب البالغ من العمر 61 عاماً بعد التعادل في ملعب "بالايدوس" بسبب قراراته التكتيكية مثل الدفع بآثر ميلو الذي انتقده المدرب علناً قبل 24 ساعة من المواجهة على خلفية انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي، وكذلك الفرنسي أنطوان غريزمان الذي يظهر بشكل باهت مع الفريق الكاتالوني منذ انتقاله إليه الصيف الماضي قادماً من أتلتيكو مدريد.

وأضافت "ماركا": مصدر أكد للصحيفة أن العلاقة بين المدرب ولاعبيه ليست بأفضل حالاتها، ويؤكد ذلك تصريح لويس سواريز بعد المباراة عندما سئل عن أسباب تعثر برشلونة خارج ميدانه، فأجاب بأن السؤال يجب أن يوجه نحو الطاقم التدريبي.

وزادت: عدد كبير من لاعبي برشلونة وتحديداً المهمين منهم داخل غرفة الملابس يختلفون مع أساليب المدرب، وأكد بعضهم أن الفريق لن يسير بعيداً هذا الموسم في ظل تواجد سيتيين كمدرب للفريق.

وخلف سيتيين، مدرب لاس بالماس وريال بيتيس السابق، إرنيستو فالفيردي الذي أقيل من منصبه شهر يناير الماضي على خلفية الخسارة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في مدينة جدة السعودية.