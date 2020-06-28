ميلنر: ليفربول لن يتوقف عند لقب الدوري

كشف لاعب الوسط المخضرم جيمس ميلنر أنه لا يتعين على ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التوقف عند هذا الانجاز بل إن عليه الحفاظ على استمرار طموحه وحماسه لتحقيق المزيد من النجاح.



وانتهى انتظار ليفربول لمدة 30 عاما للقبه 19 في الدوري يوم الخميس عندما تغلب تشيلسي على ضيفه مانشستر سيتي أقرب ملاحقي فريق المدرب يورغن كلوب ليرتفع الفارق بين الفريقين إلى 23 نقطة قبل سبع جولات من نهاية الموسم.



ويتوقع ميلنر، وهو لاعب فاز بلقب الدوري الممتاز مرتين مع سيتي قبل انضمامه إلى ليفربول في 2015، ردا قويا من جانب سيتي الذي يدربه الإسباني بيب غوارديولا.



ونقلت صحيفة تايم"التايمز" عن ميلنر (34 عاماً) قوله: تعرفون مدى صعوبة الدفاع عن اللقب بالنسبة لأي فريق، سيتي فعلها في الموسم الماضي، لكنه حاول تحقيق ذلك مرتين من قبل وفشل.



وقال ميلنر أيضا: أثبت فريق ليفربول أن بوسعنا التعامل مع خيبة الأمل. هل يمكن لنا أن نثبت أن بوسعنا التعامل مع النجاح، وفي الموسم المقبل لا يكفي أن نكون على مثل هذا المستوى الجيد الذي قدمناه في الموسم الحالي. لأن سيتي سيرفع من مستوى أدائه وكذلك ستفعل أندية أخرى.



وأكد ميلنر أن فريقه يملك من الشخصية والتميز ما يمكنه من تحمل الضغوط التي يتعرض لها حامل اللقب، وأضاف : الآن سنكون نحن هدفا للجميع وعلينا أن نكون على قدر هذه المهمة.