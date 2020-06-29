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إصابة 20 لاعباً في الدوري الأميركي بفيروس كورونا

المصدر: أورلاندو - فرانس برس
من مباراة سابقة بين تورنتو وأورلاندو في الدوري الأميركي
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أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم "إم إل إس" أن 20 لاعبا جاءت فحوصات الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إيجابية، وذلك قبل نحو أسبوع من استئناف المنافسات في ولاية فلوريدا بعد توقف نحو أربعة أشهر بسبب "كوفيد-19".

وقالت الرابطة في بيان صباح الاثنبن: حتى يوم الأحد، 18 لاعبا وستة من أعضاء الأجهزة الفنية للفرق جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية، من أصل 668 لاعبا خضعوا لها منذ مطلع الشهر الحالي.

وأضافت أن لاعبَين ثبت إصابتهما بالفيروس لدى وصولهما إلى أورلاندو، حيث ستقام بطولة الاستئناف اعتبارا من الثامن من يوليو وخلف أبواب موصدة.

وتوقفت منافسات البطولة منذ 12 مارس الماضي، وتخضع عودتها لبروتوكول صحي صارم منذ استئناف التدريبات الجماعية في الرابع من يونيو الحالي. ويفسَّر هذا الحذر بالوضع الصحي في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تأثراً بـ"كوفيد-19" مع 125 ألف و747 حالة وفاة وأكثر من 2.5 مليون إصابة.

كلمات دالّة

#كورونا, #تورنتو, #أورلاندو, #نيويورك, #الدوري الأميركي

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