الفارق النقطي بين ريال مدريد وبرشلونة لا يثير اهتمام بنزيمة

أبدى كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على مضيفه إسبانيول بهدف دون رد مساء الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، مشيراً إلى أن الفارق النقطي بين فريقه وبرشلونة لا يهمه.

وحقق ريال مدريد الفوز على إسبانيول لينفرد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة وبفارق نقطتين أمام غريمه برشلونة الذي تعادل مع سلتا فيغو 2 - 2 يوم السبت في المرحلة نفسها.

وحسم الريال المباراة بهدف وحيد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجله البرازيلي كاسيميرو إثر تمريرة رائعة بلمسة مهارية من بنزيمة، وقال كريم عقب المباراة : كانت تمريرة جيدة، ولكن الشيء المهم هو أن كاسيميرو استغلها بشكل جيد، كنت أعرف أن يركض خلفي.

وأضاف بنزيمة بشأن الصراع على اللقب مع برشلونة في المراحل الست المتبقية من الدوري: نحن نركز فقط على مبارياتنا، ونعتبر كل مباراة بمثابة مباراة نهائية، وقد حصدنا ثلاث نقاط من هذه المباراة، ونريد أن نفعل المثل في المباريات المتبقية.