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دورتموند يتوقع خسارة 45 مليون يورو بسبب "كورونا"

المصدر: دورتموند - د ب أ
دورتموند كشف أن فترة التوقف وغياب الجماهير من أسباب الخسائر المالية
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أنه يتوقع أن تصل خسائره إلى نحو 45 مليون يورو في الموسم المنقضي، وذلك بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف دورتموند، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الألماني في بيان للبورصة اليوم الاثنين، أن فترة التوقف التي دامت شهرين بسبب أزمة كورونا واستئناف المنافسات بدون حضور الجماهير أثرا على جميع جوانب الدخل والعائدات، لكن النادي أشار في الوقت نفسه إلى أن الأرقام النهائية للموسم المنقضي مؤخراً ربما تتغير، وفقا لعدة أمور، منها عائدات صفقات اللاعبين.

وذكر نادي دورتموند، الذي كان قد أنهى الموسم الماضي مسجلا فائضا قيمته 17.4 مليون يورو إلى جانب أرباح سابقة، أنه متفائل بشأن تحمل الخسائر، وذلك أيضا بمساعدة رأس المال البالغ 355 مليون يورو.

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