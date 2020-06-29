الاتحاد الإنجليزي يلغي وظائف.. ويخسر مئات الملايين

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين أنه سيلغي 124 وظيفة زائدة عن حاجته، في ظل الأزمة المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيراً إلى أنه لن يتمكن على الإطلاق من تعويض الأموال التي خسرها.



وفي بيان نشره الاتحاد بموقعه على الإنترنت، قال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي أن إجمالي الخسائر سيصل على الأرجح إلى نحو 300 مليون جنيه إسترليني، وزاد: ربما بدا الأمر وكأن كرة القدم نجت من العاصفة بعودة منافسات كرة القدم للرجال من جديد.



وتابع :لكن لسوء الحظ، تأثر الاتحاد الإنجليزي بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وخسرنا مبالغ مالية كبيرة لا يمكننا تعويضها أبدا، ونتوقع أيضا أن تتأثر العديد من مصادر دخلنا المستقبلية لفترة طويلة.