بيرلو يدخل عالم التدريب عبر بوابة يوفنتوس

سيتولى أندريا بيرلو نجم كرة القدم الإيطالية السابق، والحائز على كأس العالم 2006، أولى مهامه التدريبية، بالإشراف على الفريق الرديف لناديه السابق يوفنتوس.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" فإن اللاعب الذي مثل إنتر وميلان ويوفنتوس سيخلف فابيو بيكيا اعتباراً من الموسم المقبل، كمدرب لفريق يوفنتوس الرديف الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإيطالية.

ويعد صانع الألعاب السابق بيرلو من أساطير كرة القدم الإيطالية، وتنقل خلال مسيرته بين أبرز أنديتها، لاسيما ميلان حيث أمضى عشرة أعوام، ويوفتوس حيث أمضى أربعة، قبل ان ينتقل إلى نيويورك الأميركي لعامين ونصف عام، ويعتزل بعدها في صيف العام 2018.

وحقق بيرلو خلال مسيرته سلسلة ألقاب أبرزها مونديال 2006 مع المنتخب، ودوري أبطال أوروبا مع ميلان مرتين، والدوري الإيطالي ست مرات.