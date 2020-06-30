كلوب: ليفربول لا يحتاج إلى الكثير من الصفقات في الصيف

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه لا يتوقع أن ينفق ناديه ببذخ خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد ويرى مستقبلا واعدا للعديد من اللاعبين الشبان القادرين على دخول التشكيلة الأساسية.



وضمن ليفربول التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل مبكر وكان مرشحا لضم تيمو فيرنر من لايبزيغ قبل أن يختار اللاعب البالغ عمره 24 عاما الانتقال إلى تشيلسي.



وقال كلوب إن الانتقالات المقبلة من المرجح ألا تشهد العديد من الصفقات مثل السنوات الماضية بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على الأندية، وأبلغ الصحفيين: ترك "كوفيد-19" أثره على الجانبين داخل اللعبة وخارجها وهذا أمر طبيعي ومن غير المرجح أن يكون هذا الصيف مليئا بالانتقالات في العالم.



وأضاف: لا يمكن أن ننفق الملايين والملايين لأننا نريد ذلك، أو نعتقد أنه من الجيد أن نفعل ذلك، والمشكلة أنه مع وجود تشكيلة قوية كيف سيمكن تدعيم التشكيلة القوية في سوق الانتقالات؟. يحتاج المرء إلى أن يكون مبتكرا، نحاول البحث عن حلول داخلية ولا يزال هناك الكثير، فلدينا ثلاثة أو أربعة لاعبين بوسعهم قطع خطوات كبيرة.