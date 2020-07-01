برشلونة ينهي إعارة الشاب ميراندا إلى شالكه

عاد الإسباني الشاب خوان ميراندا الظهير الأيسر إلى فريقه الأصلي برشلونة الإسباني بعدما أمضى نصف مدة عقد إعارته لشالكه الألماني، وذلك بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني الأربعاء.

وقال برشلونة في بيان أنه وشالكه توصلا إلى اتفاق من أجل إلغاء الموسم الثاني من عقد إعارة اللاعب خوان ميراندا الذي سيعود الى صفوف النادي الكاتالوني في الأيام المقبلة.

وانتقل الأندلسي ابن الـ20 عاما الذي ولد في أوليفاريس بالقرب من إشبيلية في جنوب إسبانيا، الى شالكه يوم 30 أغسطس الماضي بعقد إعارة لمدة موسمين، وخاض 11 مباراة في الدوري الألماني، بينها تسع أساسيا.

وقبل إعارته لشالكه، خاض ميراندا مباراة واحدة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام الإنجليزي في ديسمبر 2018، وثلاث مباريات في مسابقة الكأس المحلية خلال الموسم الماضي.