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برايتون يهزم نوريتش ويبقيه في المركز الأخير

المصدر: نوريتش - د ب أ
برايتون رفع رصيده إلى 36 نقطة
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ضاعف فريق برايتون من مشاكل مضيفه نوريتش سيتي وتغلب عليه بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين برايتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه لياندرو تروسارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25، ليرفع رصيد فريقه إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

وهذا الفوز هو الثامن لبرايتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في 12، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية والعشرين لنوريتش مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ست.

كلمات دالّة

#الدوري الإنجليزي, #نوريتش, #برايتون

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