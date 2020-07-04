بعد فشله بالصعود.. هامبورغ ينفصل عن مدربه

أعلن نادي هامبورغ الألماني لكرة القدم يوم السبت رحيل ديتر هيكينغ عن تدريب الفريق بعد الإخفاق في الصعود مجددا إلى دوري الدرجة الأولى.

وأوضح النادي في بيان أصدره يوم السبت، أن هيكينغ ومدير الكرة يوناس بولدت، قررا خلال تحليلهما لأداء الفريق في الموسم، عدم تجديد التعاقد. وقال هيكينغ في بيان نشره النادي : بدأت المهمة قبل عام من أجل تحقيق الهدف المهم لنادي هامبورغ. ولم نحقق الهدف. وأتحمل مسؤولية ذلك.



وكان عقد هيكينغ سيجدد تلقائيا فقط في حالة عودة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، لكن هامبورغ أنهى الموسم المنقضي من دوري الدرجة الثانية في المركز الرابع، وهو المركز الذي أحرزه أيضا في 2019، وقد خسر مباراته الأخيرة على ملعبه أمام ساندهاوزن 1 - 5 ، عندما كان إحراز نقطة واحدة يكفيه لانتزاع المركز الثالث وخوض الدور الفاصل الذي يمكن من خلالها الصعود للدرجة الأولى.