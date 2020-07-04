تشامبرلين: ليفربول لا يعرف الراحة مع كلوب

أكد لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين أن ليفربول لم يتوقف عن العمل الجاد تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب رغم ضمانه مبكرا التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ 30 عاما.



وفاز ليفربول بلقب الدوري الانجليزي للمرة 19 في الأسبوع الماضي قبل آخر سبع جولات من الموسم قبل أن يخسر 4-0 أمام الوصيف مانشستر سيتي الخميس الماضي.



وقال أوكسليد-تشامبرلين لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": لا عطلات على الإطلاق ولا تسامح مطلقا مع تراجع المستوى، وإذا ما حدث هذا في بعض الأحيان فإن الإدارة تذكرنا كفريق بأن المستوى ليس جيدا بما يكفي وأنه ليس المستوى الذي يريده النادي حتى يتسنى له تحقيق التقدم، ونحن نسعى لبذل قصارى جهدنا سعيا للبقاء في موقعنا الحالي وتحقيق مزيد من التطور لأن البطولة تتطور في كل عام وجميع الأندية تزداد قوة.



وكشف أوكسليد-تشامبرلين (26 عاماً) أن فريقه لم يتوفر لديه الوقت للتفكير في التتويج بلقب الدوري لأنه يركز حاليا على تحقيق الفوز في الجولات الست المتبقية من الموسم بداية من المواجهة يوم الأحد مع الضيف أستون فيلا المهدد بالهبوط.



وعن ذلك قال لاعب منتخب إنجلترا: عندما يتوج أي فريق باللقب يكون ذلك قبل جولة أو جولتين من نهاية الموسم.. وبالتالي فإن التتويج يعني العطلة ومن ثم يكون أمامك وقت طويل للتفكير في أحداث الموسم، وبالنسبة لنا الأمر مختلف قليلا لأننا لم نحصل على وقت لذلك، لكن الشعور بالتأكيد رائع بعد هذا الانجاز.