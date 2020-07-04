رومينيغه يستبعد انتقال هافيرتز إلى بايرن

استبعد كارل –هاينز رومينيغيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، ضم الألماني الدولي الموهوب كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن إلى النادي البافاري قريبا.



وفي مقابلة مع محطة (شبورت 1) التلفزيونية الرياضية، قال النجم الأسبق لهجوم المنتخب الألماني: أقول بكل وضوح إن انتقال هافيرتز لن يكون ممكنا بالنسبة لنا في هذا العام من الناحية المالية.



وأضاف رومينيغه: كرة القدم في كل أنحاء أوروبا وبايرن ميونخ يواجهان حاليا تحديات مالية كبيرة، طالما أنه لا يزال من غير الممكن اللعب بحضور الجمهور مرة أخرى، والكل يعرف القيمة المطلوبة للتنازل عن هافيرتز.

ويسعى العديد من الأندية الأجنبية الكبيرة إلى ضم هافيرتز (21 عاماً) والذي يبدو انتقاله إلى بايرن خلال الصيف الحالي أمرا غير محتمل، بسبب تكاليف صفقة انتقال ليروي ساني إلى بايرن التي ستصل بعد الضرائب إلى مئة مليون يورو في ظل فترة كورونا الصعبة.