مدرب أستون فيلا: فريقي سينجز "المهمة المستحيلة" أمام ليفربول

رشح دين سميث مدرب أستون فيلا فريقه المتعثر لتحقيق المهمة المستحيلة عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة البطل ليفربول يوم الأحد وإحياء آماله في البقاء في دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم في الموسم المقبل.



وقال سميث للصحافيين قبل المواجهة في ملعب أنفيلد: سيعتبر الناس مباراتنا على أرض ليفربول بمثابة مهمة مستحيلة لكن للأسف ليس لدينا توم كروز لكن لدي 11 لاعبا ولقد رأيت الرغبة في أعينهم.



ويحتل أستون فيلا المركز 18 بين فرق الدوري الممتاز العشرين برصيد 27 نقطة من 32 مباراة بعد فوزه سبع مرات خلال الموسم الحالي وإنفاق نحو 150 مليون جنيه إسترليني) لتعزيز تشكيلته في نهاية الموسم الماضي.



وكانت الهزيمة بهدف دون رد أمام ولفرهامبتون واندرارز في الأسبوع الماضي الخسارة رقم 19 له في الموسم الحالي بعد فشله في تحقيق أي فوز منذ استئناف مباريات البطولة في الشهر الماضي بعد توقفها بسبب "كوفيد-19" في مارس.



وأضاف سميث: اللاعبون يشعرون بوطأة الانتقادات وهذا طبيعي نظرا لوضعنا الحالي. وعليهم إثبات خطأ المنتقدين. بدون شك تحسن أداء فيلا بعد استئناف المباريات، لكن رصيد النقاط لا يظهر ذلك.



وختم: إذا نجحنا في البقاء هذا الموسم وهو ما أعتقد أننا سننجح في تحقيقه فإن أستون فيلا سيكون أفضل في الموسم المقبل. كمدرب فإنني لم أهبط بعد للدرجة الأدنى ولا أتوقع أن يحدث هذا في الموسم الحالي.