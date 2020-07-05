إصابة مدرب البرازيل وريال مدريد السابق بفيروس كورونا

أعلن المدرب البرازيلي الشهير فانديرلي لوكسمبورغو المدير الفني لنادي بالميراس صباح يوم الأحد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشر لوكسمبورغو (68 عاماُ) فيديو عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أكد من خلاله أنه بخير وواثق في قدرته على العودة للعمل، وقال: خلال الفحوص الدورية التي يجريها بالميراس جاءت نتيجة اختباري إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم وضعي في الحجر الصحي لكني لا أعاني من أي أعراض أو آلام، أنا بخير بكل تأكيد وسأعود قريبا.

ويعتبر لوكسمبورغو أنجح مدرب في تاريخ الدوري البرازيلي حيث فاز بلقبه خمس مرات من بينها لقبين متتاليين مع بالميراس في عامي 1993 و1994، وتولى تدريب منتخب البرازيل بين عامي 1998 و2000 كما استلم تدريب ريال مدريد الإسباني في 2005.