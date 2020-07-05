الشرطة الإسبانية تقتحم مكاتب نادي برشلونة

كشفت صحيفة "لافنغوارديا" الإسبانية يوم الأحد أن عناصر من وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة لشرطة إقليم كاتالونيا اقتحمت مكاتب نادي برشلونة للتحقيق في عقود أبرمتها إدارة خوسيه ماريا بارتوميو، بناء على توجيه من قاضي التحقيق رقم 13 في مدينة برشلونة.

وتفجرت فضيحة استعمال حسابات وهمية تتبع إدارة النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتلميع صورة مجلس الإدارة الحالي، ومهاجمة بعض رموز النادي أمثال القائد ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز والمدرب السابق بيب غوارديولا وكذلك المرشح الرئاسي فيكتور فونت.

وأصدر مجلس إدارة برشلونة بياناً مطلع العام الجاري يشير إلى أنه استعان بشركة "آي 3 فينتشر" للمساهمة في نشر صورة إيجابية عن النادي، بينما يقول بعض أعضاء النادي أن إدارة بارتوميو دفعت مبلغاً تجاوز مليون يورو مقابل تلك الخدمات.

وبحسب الصحيفة فإن الجهات القضائية تبحث عن أدلة حول سوء استخدام السلطة، وفساد مالي، ودفع مبالغ مالية مرتفعة مقارنة بأسعار السوق مقابل الحصول على تلك الخدمات الرقمية.

ويعيش برشلونة الكثير من الأزمات خلال الموسم الحالي، إذ أقال مدربه إرنيستو فالفيردي مطلع العام الجاري، ومن ثم هاجم ليونيل ميسي قائد الفريق زميله السابق والمدير الرياضي الحالي إيريك أبيدال عبر منشور في "إنستغرام" قبل أن تتفجر فضيحة الحسابات الوهمية التي تهدف للنيل من رموز النادي الذين ليسوا على وفاق مع مجلس الإدارة الحالي.

واضطر برشلونة الشهر الماضي إلى بيع اللاعب البرازيلي الموهوب آرثر مقابل الحصول على 10 ملايين يورو والبوسني بيانيتش من يوفنتوس الإيطالي لمعالجة الأزمة المالية التي يعيشها، قبل أن تكشف إذاعة "كادينا سير" أن ليونيل ميسي، نجم الفريق عبر كل العصور، لن يجدد عقده بسبب خلافات مع المجلس الحالي.