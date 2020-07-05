فليك يتمنى استمرار تياغو وألابا مع بايرن

أكد هانسي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، أنه سيفعل كل ما بوسعه لإقناع المدافع النمساوي ديفيد ألابا ولاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا بالبقاء مع بطل ألمانيا.



وربطت تقارير صحافية بين تيغجو ونادي ليفربول بطل إنجلترا في الوقت الذي لم يجدد فيه ألابا بعد عقده مع النادي البافاري الذي ينتهي في 2021. وقال فليك عقب التتويج بلقب كأس ألمانيا مساء السبت عبر الفوز في النهائي على باير ليفركوزن 4- 2: بالتأكيد سأفعل كل ما بوسعي لضمان الإبقاء على لاعبين في مثل إمكانياتهما مع الفريق، أتمنى الإبقاء على هذين اللاعبين البارزين، حتى لو كنت أعلم أن الأمر ليس بهذه السهولة بالنسبة لتياغو.



ويلعب تياغو (29 عاماً) في صفوف بايرن منذ 2013 إذ تم التعاقد معه من برشلونة بناء على توصية المدرب الإسباني السابق بيب غوارديولا. أما ألابا فقد انضم إلى بايرن في سن السادسة عشر عام 2008 وقضى طوال مسيرته مع النادي البافاري باستثناء فترة إعارة قصيرة في هوفنهايم.