قائد بلباو يهاجم التحكيم بعد جزائية ريال مدريد

هاجم إيكر مونايين قائد أتلتيك بلباو حكم مباراة فريقه أمام ضيفه ريال مدريد يوم الأحد بعدما احتسب ركلة جزاء للأخير عبر العودة إلى تقنية الفيديو، بينما تجاهل لقطة مشابهة لأصحاب الأرض.

وأحرز سيرجيو راموس هدفاً من ركلة جزاء منتصف الشوط الثاني ليقرب فريق العاصمة الإسبانية من نيل لقب الدوري الذي فقده الموسمين الماضيين لمصلحة برشلونة.

وعاد الحكم غونزاليز غونزايز إلى تقنية الفيديو لمشاهدة لقطة دهس لاعب بلباو على قدم مارسيلو مدافع ريال مدريد واحتسب ركلة جزاء بعدها، لكنه لم يعد إلى التفنية بعدما دهس سيرجيو راموس قدم راؤول غارسيا داخل منطقة الجزاء بعدها ببضعة دقائق.

وقال مونايين في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة: كنا نستحق المزيد، شاهدنا في الأسابيع القليلة الماضية كيف تسير الأمور ومن هي الفرق التي تحصل على مثل ركلات الجزاء هذه.



وأضاف: كل شخص يمكنه استنتاج ما يحلو له لكن راؤول قال لنا إن قدمه تعرضت للدهس، الفارق هو أن لعبتهم تم مراجعتها ولعبتنا لا.