بارتوميو: ميسي لن يرحل.. وسيعتزل في برشلونة

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أن القائد ليونيل ميسي سيختتم مسيرته في النادي لينفي تكهنات أفادت أن اللاعب الأرجنتيني لم يعد يرغب في تمديد تعاقده الذي ينتهي العام المقبل، بسبب خلافات مع مجلس الإدارة.



وأبلغ بارتوميو شبكة "موفيستار" الإسبانية التلفزيونية عقب الفوز 4-1 على فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد: ميسي قال إنه سينهي عمله ومسيرته مع كرة القدم في برشلونة.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" أن نجم برشلونة عبر التاريخ لن يمدد عقده المنتهي في صيف 2021 وسيرحل عن صفوف الفريق الذي نشأ في صفوفه منذ كان عمره 12 عاماً، بسبب خلافات مع مجلس إدارة بارتوميو الذي تنتهي ولايته العام المقبل.



وزاد الرئيس: لن أشرح التفاصيل لأن تركيزنا ينصب على المسابقة ونحن نتفاوض مع العديد من اللاعبين لكن ميسي شرح لنا أنه يريد البقاء لذا فنحن سنستمتع بوجوده لفترة أطول.



وحافظ برشلونة على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد الذي يتصدر المسابقة بفارق أربع نقاط بعد الفوز بهدف دون رد على أتليتيك بلباو بفضل ركلة جزاء قرب النهاية من سيرجيو راموس.