بيكيه: هدف غريزمان سيعيد إليه "الثقة"

أبدى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة سعادة بالغة بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على مضيفه فياريال 4 - 1 مساء الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، قائلا إن نجاح زميله أنطوان غريزمان في التسجيل كان مهما من أجل تعزيز ثقته.



وجاء أول أهداف المباراة عن طريق النيران الصديقة إذ سجله باو توريس مدافع فياريال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، وأضاف الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان الهدفين الثاني والثالث لبرشلونة في الدقيقتين 20 و45 علما أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو من صنع الهدفين، وأضاف البديل أنسو فاتي الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 86.



وقال بيكيه عقب المباراة: النقاط الثلاث كانت مهمة كي نظل داخل إطار المنافسة، كما أن الأداء الذي قدمناه كان مهما بالنسبة لنا، لقد قدمنا مباراة رائعة، وعلينا الاستمرار بهذه الطريقة، أما عن نجاح غريزمان في التسجيل فهو أمر مهم من أجل ثقته.



ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف منافسه التقليدي ريال مدريد وتجمد رصيد فياريال "الغواصات" عند 54 نقطة في المركز الخامس.