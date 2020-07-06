رئيس برشلونة يتهم "تقنية الفيديو" بالانحياز إلى ريال مدريد

وجه جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، انتقادات لنظام حكم الفيديو المساعد "فار" مشيرا إلى أنه يشهد انحيازا لصالح ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة ومنافسه على لقب الدوري الإسباني.



وقبل أربع مراحل متبقية من الدوري الإسباني في الموسم الحالي، يحتل برشلونة المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد، وقد استفاد الأخير خلال الأسابيع القليلة الماضية من عدة قرارات اتخذت عبر اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد خلال المباريات.



وتغلب ريال مدريد على أتلتيك بلباو مساء الأحد، بعدما حسم المباراة بهدف سجله سيرجيو راموس من ضربة جزاء احتسبت عقب اللجوء لنظام فار، بينما لم يجر احتساب ضربة جزاء لصالح بلباو إثر مخالفة مشابهة.



وشهدت المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على مضيفه فياريال 4 - 1 يوم الأحد، عدم احتساب هدف لصالح برشلونة بسبب تسلل أرتورو فيدال بمسافة ضئيلة، وقد وجه بارتوميو انتقاداته لنظام فار عقب المباراة.



وقال بارتوميو في تصريحات لشبكة "موفيستار" الإسبانية: نظام تقنية الفيديو لا يرتقي لما كنا نتطلع إليه جميعا. فمنذ تطبيقه، شهدنا العديد من المباريات التي لم تكن عادلة وكانت الأفضلية دائما لنفس الفريق، بينما تضررت العديد من الفرق. نظام "فار" يجب أن يساعد الحكم، وفي المباريات الأخيرة، يمكن للجميع ملاحظة كيف أن النظام لا يستخدم بشكل جيد.