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مانشستر يونايتد يمدد عقد ماتيتش حتى 2023

المصدر: مانشستر - د ب أ
ماتيتش شارك في 27 مباراة مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري
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جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين عقد لاعب خط وسطه الصربي الدولي نيمانيا ماتيتش لمدة عامين إضافيين ليبقى في صفوف الفريق حتى يونيو 2023.

وشارك ماتيتش (31 عاماً) في 27 مباراة مع مانشستر يونايتد الباحث عن العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في كل المسابقات خلال الموسم الجاري،

وكان ماتيتش قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي عام 2017، وقال: لا يزال لدي الكثير لأقدمه وأنجزه خلال مسيرتي الاحترافية كلاعب، ويشرفني أن أتمكن من ذلك مع مانشستر يونايتد، إنه أمر مثير حقا أن أكون جزءا من هذا الفريق، لدينا توازن جيد بين عناصر الشباب والخبرة بالفريق.

ومن ناحيته، قال النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد :نيمانيا ماتيتش معنا هنا منذ ثلاثة مواسم، ويدرك حقا قيم اللعب لفريق مانشستر يونايتد.

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