إشعال النار فوق تمثال هداف إيفرتون التاريخي

فتحت شرطة مرسيسايد تحقيقا بعد إشعال النار فوق تمثال ديكسي دين الهداف التاريخي لإيفرتون خارج استاد غوديسون بارك ملعب النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال إيفرتون في بيان إن النادي يتعاون مع الشرطة في التحقيق مضيفا أن النصب التذكاري لم يتضرر، وتابع قائلا في موقعه على الإنترنت: نشجع كل من يملك معلومات حول هذه الواقعة المحبطة الاتصال بشرطة مرسيسايد.بعد التفتيش وتنظيف النصب التذكاري والموقع نستطيع أن نؤكد عدم حدوث أي أضرار دائمة بتمثال هدافنا العظيم أو بالأزهار الموجودة تحت التمثال.

وقاد دين، الذي سجل 383 هدفا مع إيفرتون من بينها 60 في الدوري خلال موسم واحد، النادي على الفوز بالدوري مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

والتمثال موجود خارج استاد غوديسون بارك في مدينة ليفربول منذ عام 2001.