بنفيكا يعلن تعيين المدرب فيريسميو حتى نهاية الموسم

أعلن نادي بنفيكا المتراجع في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم تعيين المدرب نلسون فيريسيمو حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما قاد الفريق إلى الفوز على بوافيشتا نهاية الأسبوع الماضي.



وتولى فيريسيمو (43 عاماً) المسؤولية بشكل مؤقت منذ أسبوع واحد بعد الانفصال عن المدرب برونو لاغي، وقاد الفريق للفوز 3-1 على بوافيستا يوم السبت الماضي، في إطار بحثه عن الحفاظ على لقب بطل الدوري البرتغالي الذي حققه الموسم الماضي.



وقبل أربع جولات على نهاية الدوري البرتغالي، يتأخر بنفيكا بطل الدوري البرتغالي 37 مرة (رقم قياسي) والذي يحتل المركز الثاني حالياً بست نقاط عن غريمه بورتو المتصدر.

ولعب فيريسيميو 4 مباريات مع بنفيكا منتصف التسعينات الميلادية قبل أن ينتقل إلى عدة أندية في البرتغال، وعاد في 2012 مساعداً لمدرب الفريق الرديف، وبقي في ذلك المنصب حتى تم تعيينه مساعداً للمدرب لاغي العام الماضي.

وكشفت أنباء صحافية في البرتغال أن رئيس النادي لويس فيليبي فييرا تواصل مع جورجي جيسوس مدرب فلامنغو البرازيلي الحالي، والذي سبق له قيادة بنفيكا بين عامي 2009 و2015 لقيادة الفريق ابتداءً من الموسم المقبل.