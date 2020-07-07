غوارديولا يحذّر لاعبي سيتي من ارتكاب الأخطاء "الساذجة"

حذر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاعبيه من الأخطاء الفردية الساذجة خلال الموسم الحالي والتي قد تؤدي إلى إقصاء الفريق من مسابقات الكؤوس.



وتوج سيتي بالفعل بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في وقت سابق من الموسم ويأمل في حصد الثلاثية بفوزه بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.



ومع ذلك يعتقد غوارديولا أن لاعبيه يعانون من غياب الاتساق في الأسابيع الأخيرة مع الخسارة بهدف دون رد أمام ساوثهامبتون في الدوري يوم الأحد الماضي ما زاد من الشعور بعدم الرضا عن الأداء في هذه المرحلة من الموسم.



وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: نحن في مرحلة نرتكب خلالها أخطاء في بعض الأحيان، يجب تجنب ذلك، في بعض المباريات نقص الأهداف يعرضنا للعقاب كفريق، سنخوض قبل النهائي أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي وسنواجه ريال مدريد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وإذا تكرر ما حدث أمام ساوثهامبتون ومباريات أخرى في الموسم، حينها سنخرج من البطولة.