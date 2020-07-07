لاعب ليفربول يطالب كلوب بإعادة كوتينيو إلى الفريق

طالب المدافع الإسباني خوسيه إنريكي لاعب ليفربول السابق، المدرب الألماني يورغن كلوب بإعادة البرازيلي فيليب كوتينيو إلى الفريق مجدداً، وذلك بعد عامين ونصف من انتقاله إلى برشلونة لقاء 160 مليون يورو.

ولم يستطع كوتينيو الحصول على مكان أساسي في قائمة برشلونة وتمت إعارته خلال الموسم الحالي إلى بايرن ميونخ الذي أكد مسؤولوه أن اللاعب البرازيلي ليس من خياراتهم للموسم المقبل خصوصاً بعد التعاقد مع الجناح الدولي ليروي ساني.

وقال إنريكي زميل كوتينيو السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: ليفربول بحاجة إلى صانع ألعاب (رقم 10) وليس هناك أفضل من كوتينيو، فهو يعرف النادي والمدينة، ولن يحتاج إلى وقت طويل للتأقلم لأنه لاعب في الأساس للدوري الإنجليزي الممتاز.

وزاد: ربما تكون المشكلة التي ستواجه ليفربول هي قيمة رواتبه، لأنني أعتقد أنه يحصل على راتب عالِ جداً في برشلونة، وإذا ما قرر العودة إلى ليفربول فإن ذلك يعني تنازله عن جزء من تلك الأموال التي كان يتقاضاها في ملعب كامب نو.

ولم يستطع كوتينيو خلال موسم ونصف إثبات نفسه في قائمة برشلونة، وعن ذلك يقول إنريكي: هي مشكلة برشلونة وليس فيليب، لقد وضعوه في الجانب الأيسر من الملعب طوال الوقت، وتحديداً في مكان نيمار، بينما كوتينيو يحتاج إلى اللعب في العمق لإبراز قدراته.

وقضى كوتينيو، ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، 5 سنوات مع ليفربول، سجل خلالها 54 هدفاً ومرر 45 تمريرة حاسمة في أكثر من 200 مباراة لعبها.