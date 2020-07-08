ثلاث مباريات ودية لمنتخب بلجيكا

سيخوض منتخب بلجيكا لكرة القدم المصنف الأول عالميا ثلاث مباريات دولية في سبعة أيام في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين بعد إضافة مباراة ودية لمباراتين رسميتين في دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد البلجيكي للعبة في بيان يوم الأربعاء، إن الفريق سيخوض مباراة ودية دولية أمام سويسرا في بروكسل في 11 نوفمبر قبل استضافة إنجلترا بعدها بأربعة أيام ثم الدنمرك في 18 من الشهر ذاته ضمن دوري الأمم.

وأضاف البيان أن المنتخب الأول سيخوض مباراة ودية في أكتوبر قبل مواجهة إنجلترا خارج ملعبه في 11 أكتوبر وأيسلندا في 14 من الشهر ذاته لكن لم يتم تحديد المنافس بعد.

وتبدأ بطولة دوري الأمم في سبتمبر أيلول عندما تعود المنافسات الدولية لأول مرة منذ العام الماضي.

وألغيت مباريات دولية رسمية كانت مقررة في مارس الماضي بسبب أزمة كوفيد-19، وكذلك تأجلت بطولة أوروبا في يونيو الماضي إلى العام المقبل.

وفازت بلجيكا في عشر مباريات متتالية منذ خسارتها خارج ملعبها 5-2 أمام سويسرا في نهاية 2018 في النسخة الافتتاحية لدوري الأمم وتتصدر تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) في اخر عامين.