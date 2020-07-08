فاردي يقود ليستر للتعادل مع أرسنال

تعادل أرسنال مع ليستر سيتي بهدف لمثله، يوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أرسنال بهدف حمل توقيع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 21، لكن أرسنال تأثر كثيرا بطرد لاعبه إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 75 مما سمح لليستر سيتي لإدراك التعادل قبل ست دقائق من النهاية عن طريق جيمي فاردي.

وعزز فاردي موقعه في صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي رافعا رصيده إلى 22 هدفا بفارق هدفين عن صاحب المركز الثاني أوباميانغ.

وكان ليستر، الذي فاز في مباراتين فقط من آخر 10 في الدوري، قد تراجع في وقت سابق إلى المركز الرابع بعد فوز تشيلسي 3-2 على كريستال بالاس. ويحتل أرسنال المركز السابع مبتعدا بتسع نقاط عن المركز الرابع.