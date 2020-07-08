كلوب يعلن رحيل "الأسطورة" عن ليفربول نهاية الموسم

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه من المستبعد مشاركة لاعب الوسط آدم لالانا مع النادي مرة أخرى رغم تمديد عقده لفترة قصيرة حتى نهاية الموسم، لأن تعرضه لأي إصابة قد يؤثر على الخطوة التالية في مسيرته.

ولم يلعب لالانا، الذي عانى من الإصابات خلال آخر موسمين، منذ استئناف الدوري بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وقال كلوب إنه لن يخاطر بإشراك اللاعب البالغ من العمر 32 عاما رغم جاهزيته.

وكان من المنتظر أن يغادر لالانا النادي في انتقال مجاني بعد نهاية عقده في 30 يونيو لكنه مدد تعاقده حتى انتهاء المباريات المتبقية في الموسم، وأبلغ كلوب الصحفيين: آدم سيترك النادي في الصيف بكل وضوح، إنه موجود ويتدرب بنسبة 100 بالمئة لكن طالما لن نحتاج إليه فإنه سيتدرب فقط.

وأضاف: لن نخاطر بمستقبله، إنه واحد من أكثر اللاعبين المهمين منذ جئت إلى هنا ولذلك أتمنى له الأفضل في مسيرته، إنه أسطورة بالفعل هنا ويستطيع الآن أن يكون أسطورة في مكان آخر اعتبارا من الموسم القادم.

وشارك لالانا، الذي انضم إلى ليفربول من ساوثهامبتون عام 2014، في 15 مباراة بالدوري خلال الموسم الحالي، وعن ذلك يقول كلوب: قدم لالانا مباريات مهمة للغاية معنا لكن ما فعله في ملعب التدريب كان استثنائيا تماما. اللاعبون الشبان عندما يتحدثون عن الأشياء الأكثر أهمية في المستقبل وما حدث في أول عامين لهم هنا، سيذكرون آدم لالانا بنسبة 100 بالمئة.