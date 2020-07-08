موندو ديبورتيفو": جورجي جيسوس كاد يدرب برشلونة بعد "الثلاثية"

كشف كارلوس بادراو، حارس المرمى السابق والصديق المقرب من جورجي جيسوس، أن المدرب البرتغالي كان لديه اتفاق مسبق من أجل الإشراف على تدريب نادي برشلونة.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، يوم الثلاثاء، تصريحات بادراو، الذي قال إن المدرب السابق لبنفيكا وسبورتينغ لشبونة البرتغاليين والهلال السعودي، وقع عقدا في فترة سابقة مع خوان لابورتا الذي خسر رئاسة نادي برشلونة في الانتخابات الأخيرة، وكان من المقرر أن يتم تعيين جيسوس مدربا للفريق الكاتالوني حال فوز لابورتا برئاسة النادي.

واحتفظ جوزيب ماريا بارتوميو برئاسة نادي برشلونة الاسباني لغاية 2021 على حساب الرئيس السابق خوان لابورتا في الانتخابات التي جرت في 2015، وإذ فاز لابورتا حينها كان من المقرر أن يتولى جيسوس تدريب برشلونة خلفا للويس إنريكي حسب تصريحات صديقه، وذلك بعد الثلاثية التي حققها برشلونة حينها، ، الدوري والكأس، ودوري أبطال أوروبا، خاصة وأن لابورتا تربطه علاقة قوية مع المدرب البرتغالي.

وأوضح صديق المدرب الحالي لفلامنغو البرازيلي، أن جيسوس يمكن أن يدرب منتخب البرازيل في الفترة المقبلة، وقال: لقد تحدث مع جيسوس قبل أسبوع، أرسلت له رسالة تهنئة بعد تجديده عقده مع فلامنغو، لقد تحدثنا لمدة ساعة، الآن هو في أحد أكبر أندية العالم، وهو مستعد لتدريب المنتخب البرازيلي.

وأضاف بادراو: إذ ما تمكن من تدريب منتخب البرازيل كأول مدرب أجنبي، سيكون هذا أفضل من الإشراف على ريال مدريد أو برشلونة.

وأشارت عدة تقارير صحافية في الأسبوع الماضي إلى أن هناك مفاوضات بين برشلونة الإسباني والمدرب البرتغالي من أجل تولي المسؤولية الفنية خلفا للمدرب الحالي كيكي سيتيين.