بايرن ميونخ يستحوذ على جوائز اتحاد اللاعبين الألمان

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، بلقب أفضل لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) الموسم الماضي، في الاستطلاع الذي أجراه اتحاد اللاعبين الألمان (في. دي. في).

وذكر اتحاد اللاعبين، يوم الخميس، أن ليفاندوفسكي حصل على نسبة 40.2 بالمئة من الأصوات بفارق كبير عن الإنجليزي جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الذي حصل على 13.9بالمئة، فيما حصل جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ على 7.2بالمئة من الأصوات.

وفاز ليفاندوفسكي، الذي تصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 34 هدفا لبايرن ميونخ حامل اللقب، بجائزة افضل لاعب للمرة الرابعة في مسيرته، وهي الجائزة التي يسمح فيها للاعبين من الدرجات الأربع وكل أعضاء الاتحاد بالتصويت.

وتواصل نجاح بايرن ميونخ، حينما فاز الكندي ألفونسو دايفز لاعب الفريق بجائزة أفضل لاعب وافد ، متفوقا على النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، فيما تم اختيار هانزي فليك المدير الفني للفريق البافاري كأفضل مدرب في الموسم.