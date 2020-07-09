ريال بيتيس يعلن تعاقده مع المدرب بيليغريني

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، تعيين التشيلي مانويل بيليغريني في منصب المدير الفني الجديد للفريق بداية من الموسم المقبل.

وسيتولى بيليغريني تدريب ريال بيتيس بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وحقق العديد من النجاحات خلال مسيرته التدريبية، كان أبرزها مع مانشستر سيتي حيث فاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بجانب لقبين في كأس رابطة المحترفين.

وجاءت آخر محطة في مسيرة بيليغريني التدريبية عبر بوابة ويستهام يونايتد حيث قاده لمدة 19 شهرا قبل إقالته في ديسمبر الماضي.

وسيكون بيتيس رابع محطة لبيليغريني في الدوري الإسباني بعد فياريال وريال مدريد وملقة.