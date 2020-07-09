محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم قياسي

أصبح محمد صلاح أسرع لاعب في ليفربول يشارك في تسجيل وصناعة 100 هدف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز فريقه على برايتون بثلاثة أهداف لهدف على ملعب فالمر يوم الأربعاء.

وشهدت المباراة ضد برايتون إحراز صلاح لهدفين ما ساهم في 100 هدف خلال 104 مباريات فقط، ليصبح المهاجم المصري رابع لاعب يصل إلى هذا الرقم بعد أساطير النادي ستيفن جيرارد وروبي فاولر ومايكل أوين.

وبات محمد صلاح يمتلك أسرع رقم، بعد مساهمته في تسجيل وصناعة 100 هدف بتاريخ ليفربول، إذ تمكن من صناعة هذا الرقم خلال 104 مباريات فقط، ويمتلك الدولي المصري 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم ولا يزال في المنافسة للفوز بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي منذ وصوله إلى "أنفيلد" في عام 2017.

وبالعودة إلى تفاصيل الـ 100 هدف، فإن صلاح ساهم في تسجيل 73 هدفا، ولعب 27 تمريرة حاسمة لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم لم يتمكن من الوصول إليه غير ثلاثة لاعبين، هم مايكل أوين عبر 148 لقاء ووروبي فاولر من 158 مباراة، في حين وصل إليه جيرارد عند ظهوره الـ 212 مع ليفربول.