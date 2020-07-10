كلوب يؤكد نهاية موسم قائد الفريق بسبب الإصابة

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن قائد الفريق جوردان هندرسون لن يشارك مرة أخرى مع الفريق في الموسم الحالي، بسبب إصابة في الركبة.

وكان هندرسون "30 عاما" سجل هدفا في المباراة التي فاز بها فريقه على برايتون 3- 1، يوم الأربعاء الماضي، لكنه خرج من الملعب بعد ذلك مع اقتراب نهاية المباراة بسبب الإصابة، والتي تأكدت بعد الفحوصات التي خضع لها.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: كانت لحظة سيئة حينما غادر الملعب، في ألمانيا ربما سيوصف بالحيوان في قوته؛ لأنه يقاتل من أجل كل شيء، وهو يستطيع التعامل مع الألم، كان ذلك شيء أفسد الحالة المزاجية.

وكان هندرسون رفع كأس دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد، كما كان أحد مفاتيح اللعب المهمة في فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي في العام الحالي.

وسيتسلم ليفربول كأس الدوري الإنجليزي بعد المباراة الأخيرة له على ملعبه أمام تشيلسي يوم 22 يوليو الجاري، لكن كلوب أكد أن هندرسون سيرفع الكأس ويحتفل بها مع الفريق رغم عدم إمكانية مشاركته.

وقال كلوب: الجميع شعر به، هو يستحق أن يرفع الكأس وسيفعل ذلك، ليس هنالك حاجة لإجراء عملية جراحية، هذه هي الأخبار الجيدة، والباقي يمكننا فعله من خلال قراراتنا، لكن هندرسون سيرفع الكأس.