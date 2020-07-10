لامبارد: الفوز في آخر 4 مباريات سيمنحنا موسماً ناجحاً

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، يوم الجمعة، إن مصير فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بين يديه وإن الفوز بآخر أربع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكلل موسما ناجحا للفريق.



ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 60 نقطة متقدما بنقطتين على مانشستر يونايتد الخامس وسيحل ضيفا على شيفيلد يونايتد السبت، ويتطلع لتعزيز آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي بتحقيق الانتصار الخامس له في ست مباريات بالدوري منذ استئناف الموسم.



وقال لامبارد في مؤتمر صحافي افتراضي: يسهل على أي فريق التحدث عن رغبته في مواصلة الأداء بقوة لكني لا أعترف سوى بالمستوى في المباراة التالية، لم أكن أعرف حجم التوقعات قبل بداية الموسم لكن مصيرنا بأيدينا. أنا سعيد للغاية بما حققناه لكن كلنا شاهدنا كيف تتبدل الأمور سريعا في الأسابيع القليلة الماضية.



وأصيب بيلي جيلمور، الذي يقدم موسما رائعا، في الركبة خلال الانتصار 3-2 على مستضيفه كريستال بالاس يوم الثلاثاء.



وأكد لامبارد أن اللاعب البالغ من العمر "19 عاما" والذي خاض 11 مباراة مع تشيلسي في كل المسابقات سيغيب لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر بعد الخضوع لجراحة يوم الجمعة.



وقال: أشعر بالأسف الشديد من أجله. حاولت مساندته معنويا، إنه فتى رائع ويتعين أن يشعر بالسعادة لما حققه هذا الموسم. شخصيته ستقوده للعودة في أسرع وقت ممكن.