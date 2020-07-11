بارما في "العزل" بعد اكتشاف إصابة بكورونا في صفوفه

أعلن فريق بارما الإيطالي لكرة القدم يوم السبت أن الفريق دخل العزل بعدما جاءت نتيجة أحد منسوبيه إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وذكر بارما في بيان: أظهر الفحص الأخير حالة إيجابية لشخص ليس من اللاعبين. والحالة لم تظهر عليها أعراض وتم عزلها وفقا لقواعد اتحاد الكرة ووزارة الصحة.



وسيبقى الفريق في المركز التدريبي في كوليكيو، حيث يتم مراقبة اللاعبين في الوقت الذي يستعدون فيه لمواجهة بولونيا يوم الأحد في الدوري.