برشلونة يتعاقد مع البرازيلي الصاعد مايا

قرر نادي برشلونة الإسباني تفعيل بند الشراء في عقد البرازيلي الصاعد غوستافو مايا لاعب ساو باولو، بعد دفع مقدم عقد بقيمة مليون يورو في وقت سابق من العام الجاري.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيدفع ثلاثة ملايين و500 ألف يورو لإتمام التعاقد مع مايا الذي لم يشارك في أي مباراة بعد مع الفريق الأول لساو باولو، وسيحتفظ ناديه بنسبة 30 بالمئة من ملكية اللاعب الذي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب.



وتألق مايا في قطاعات الناشئين في ساو باولو، وكذلك في المنتخب البرازيلي للناشئين تحت 16 و17 عاما.