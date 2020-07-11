سولشاير: دوري أبطال أوروبا لن يغير خطط يونايتد

أكد أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت أن عدم تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لن يفقد النادي صوابه ولن يؤثر أيضاً على خططه خلال فترة الانتقالات المقبلة.



ويحتل يونايتد المركز الخامس بين فرق الدوري الممتاز العشرين حاليا برصيد 58 نقطة متخلفا بنقطة واحدة عن ليستر سيتي الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة للبطولة الأوروبية الأولى للأندية قبل أربع جولات من نهاية الموسم.



وبينما يواجه مانشستر سيتي عقوبة الاستبعاد من البطولات الأوروبية، بسب مخالفات مالية فإن فريق المركز الخامس في هذه الحالة سيضمن الظهور في دوري الأبطال إلا إذا قبلت محكمة التحكيم الرياضية الطعن المقدم من فريق المدرب بيب غوارديولا في العقوبة التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا".



وفي مؤتمر صحافي قبل مباراة فريقه أمام ضيفه ساوثهامبتون صاحب المركز 12 الاثنين المقبل قال سولشاير للصحافيين: لا أعتقد أن النادي سيفقد صوابه أو سيتخلى عن خططه التي وضعها استعداداً للأعوام المقبلة، لابد من وجود خطة بعيدة المدى لكن على المدى القصير فإنه يكون من الأسهل اتخاذ بعض القرارات إذا تأهلت لدوري الأبطال.



ويمكن ليونايتد أيضا التأهل لدوري الأبطال من خلال الفوز بلقب الدوري الأوروبي، حيث يتقدم 5-0 ذهابا على لاسك النمساوي في دور 16 للبطولة المتوقفة بسبب "كوفيد-19".



ولم يخسر يونايتد في 17 مباراة متتالية في جميع المنافسات، وفاز بجميع مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الإنجليزي بفارق ثلاثة أهداف وأكد المدرب النرويجي أن الكرة الهجومية جزء لا يتجزأ من أداء ناديه.



وأضاف سولشاير عن ذلك الأمر: يتعلق بالفوز أليس كذلك. الأمر يتعلق بجمهورنا وطريقتنا في الأداء. اللعب يكون بإيقاع وقوة ودون خوف، ويتضمن بعض المخاطر وأن يكون لديك لاعبون لديهم النوعية، هذه هي أساسيات نادي كرة القدم.



وقدم المهاجم ميسون غرينوود (18 عاماً) موسما رائعا محرزا 16 هدفا في جميع البطولات وأوضح سولشاير أنه يعرف جيدا قدرات ومهارات اللاعب، وزاد: نحن نعرف ما يمكنه القيام به ودائما كنا نثق في قدرته على أن يكون جزءا من هذا الفريق وأن يسهم معه بالأداء المتميز وبالأهداف.