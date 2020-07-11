مدرب وولفرهامبتون: رغم الألم.. تراروي سيستمر في اللعب

كشف نونو إسبيريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون واندرارز أن قرار خضوع المهاجم أداما تراوري لعملية جراحية من عدمه لن يتخذ قبل نهاية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأن اللاعب المصاب في الكتف يمكنه الاستمرار في اللعب‭ ‬رغم الألم.



ورغم إصابة الإسباني تراوري (24 عاما) بخلع في الكتف الأيسر للمرة الرابعة هذا الموسم في الشوط الأول من مباراة فريقه أمام شيفيلد يونايتد الأربعاء الماضي فإنه استمر في اللعب لمدة 79 دقيقة.



وردا على سؤال عن إمكانية خضوع تراوري لعملية جراحية قال سانتو: لا أعرف. خلال توقفنا عن اللعب تمكن تراوري من تنفيذ برنامج خاص بالكتف، لكن ما حدث خلال المباراة كان بمثابة انتكاسة وهو قادر على التعامل مع الألم، وهو قادر على التعامل مع الجانب التنافسي للمباراة ومن الواضح أنه طبيعي تقريبا.



وأضاف المدرب: هذا أمر يتعين عليه تجاوزه ذهنيا وبعد ذلك سنتعامل مع الأمر بصورة مناسبة. لكني الآن على ثقة بأنه على ما يرام. أعتقد أنه بحاجة لفحص بالأشعة وبعد ذلك يحتاج لأخذ رأي الطبيب وبعدها سنقرر.



وأحرز تراوري أربعة أهداف في 33 مباراة في الدوري ولم يستبعد من تشكيلة فريقه في المواجهة المقبلة مع إيفرتون يوم الأحد.



ويحتل وولفرهامبتون، الساعي للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، المركز السادس بين فرق الدري الانجليزي الممتاز العشرين برصيد 52 نقطة من 34 مباراة.