مورينيو يثق بقدرته على قيادة توتنهام إلى تحقيق الألقاب

يثق جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، في إمكانية فوزه بالألقاب مع الفريق اللندني في حال منحه الوقت مثل يورغن كلوب مدرب ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



واعتاد مورينيو، الذي تولى تدريب توتنهام عقب إقالة ماوريسيو بوكيتينو في نوفمبر الماضي، على المنافسة على الألقاب في الأندية التي دربها من قبل لكن احتلال توتنهام المركز التاسع في الدوري هذا الموسم أبعده عن المراكز المؤهلة لبطولتي أوروبا.



لكن المدرب البرتغالي أشار إلى كلوب، الذي تولى تدريب ليفربول في 2015 وقاد الفريق للقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي قبل التتويج مع الفريق بالدوري الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما هذا الموسم.



وقال مورينيو للصحافيين: كم استغرق الأمر مع يورغن وليفربول؟ أربع سنوات، أربعة مواسم. شراء واحد من أفضل حراس المرمى في العالم وواحد بين أفضل المدافعين في العالم وما إلى ذلك، أنا أركز على عقدي المستمر لثلاث سنوات. أعتقد أنه خلال مدة عقدي يمكننا الفوز بالألقاب. إذا لم نفعل ذلك واستمر وجودي لثلاث سنوات فقط سأكون سعيدا بذلك.



وأضاف مورينيو: أعمل من أجل النادي ولا أفكر في نفسي. ما زالت أقول إن طموحي هو ذاته والحمض النووي الخاص بي هو ذاته لكن ربما أمر بمرحلة تراجع فيها اهتمامي بنفسي وما أحققه مقابل الاهتمام أكثر بالنادي.



وقال مورينيو إن توتنهام، الذي لم يحرز أي لقب منذ فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2008، ليس بحاجة لإنفاق ضخم للتعاقد مع اللاعبين في فترة الانتقالات المقبلة، وأضاف: أنا متفائل لأني بدأت العمل من يومي الأول. أثق في أنه يمكن إجراء بعض التغييرات على تشكيلتنا ولهذا لا نحتاج إلى انفاق ضخم مثل الذي فعله النادي الصيف الماضي.