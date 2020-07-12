الشرطة تقبض على "طفل" أرسل رسالة عنصرية إلى زاها

ألقت الشرطة البريطانية القبض على فتى يبلغ من العمر 12 عاماً بعد أن وجه رسائل عنصرية للنجم الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم فريق كريستال بالاس على وسائل التواصل الاجتماعي قبل مباراة بالاس مع مضيفه أستون فيلا يوم الأحد بالمرحلة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ونشر زاها على حسابه الخاص في "إنستغرام" صورا للرسائل التي تلقاها من أحد مشجعي أستون فيلا، الذي كتب: من الأفضل ألا تسجل أيها الأسود، أو سأحضر إلى منزلك مرتديا زي شبح.



وجاء في بيان الشرطة، الذي نشرته على "تويتر": لقد تم تنبيهنا إلى سلسلة من الرسائل العنصرية التي تم إرسالها إلى لاعب كرة قدم اليوم وبعد النظر فيها وإجراء عمليات التحقق، ألقينا القبض على أحد الصبية، ولقد تم احتجاز الصبي البالغ من العمر 12 عاما من بلدة سوليهال. لن يتم التسامح مع العنصرية.



وكتب كريستال بالاس على حسابه الخاص في "تويتر": هذا عار مطلق وينبغي ألا يحدث. نحن نقف بجوارك يا ويلفريد، وكذلك مع أي شخص آخر يعاني من مثل تلك الإساءات المروعة، ورد أستون فيلا على تدوينة كريستال بالاس على "تويتر" حيث كتب: نحن نعمل مع الشرطة في التحقيق إزاء هذه المسألة الخطيرة للغاية وعندما يتم تحديد الجاني، سيصدر أستون فيلا حظرا مدى الحياة عليه بشأن حضور مباريات الفريق.